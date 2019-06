Lexa si môže spokojne užívať

Amnestie boli najhrubšie zneužitie moci. To by malo stačiť aj v Luxemburgu

30. jún 2019 o 17:46 Peter Schutz

Kto by bol povedal, že útočiskom Ivana Lexu pred zákonom sa raz stane súd EÚ, hoci jeho šéf urobil úplne všetko pre to, aby sa do nej Slovensko nedostalo? A pozrimeže.

Nádej mu teraz dal súd Bratislava III, ktorý sa rozhodol ísť až do Luxemburgu po alibi, aby sám nemusel trestať amnestovaných páchateľov... Hoci má na to aj papier z ÚS.

Prečítajte si tiež: Súd už amnestie do Luxemburgu posielal, za pol roka tam ani nedošli

Výrok ESD nemusí byť taký jednoznačný, ako sa zo Slovenska javí. Poradca prezidentky môže mať pravdu, že „to (akože predmet otázky) okolo práva EÚ ani nechodilo“.

Ak však preváži pohľad, že zrušenie amnestie je natoľko neštandardný úkaz, že precedens v Únii je vyloženie nežiaduci, tak nejakú štrbinu si nájsť aj môžu.

Argument, že udelenie beztrestnosti najbližšiemu spolupáchateľovi a jeho ľuďom nie je žiadna amnestia v zmysle, v akom sa vo svete používa, ale najhrubšie zneužitie moci, by mohol a mal stačiť.

Či aj bude, sa dozvieme tak o dva-tri roky. Dovtedy si Lexa môže pokojne užívať, aj s tým, že ak by bol raz predsa len odsúdený za svoje zločiny, tak v Európe máme ešte aj Štrasburg.