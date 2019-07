Novinárom na Blízkom východe ide o krk

Bombardovanie redakcií nie je novinka.

2. júl 2019 o 15:36 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, pôsobí v Londýne

Na zabíjaní novinárov nie je nič tragické. „Treba sa ich zbaviť. Falošné správy je výborný výraz, však? Vy s tým v Rusku nemáte problém, ale my áno,“ povedal Donald Trump jedinému medzinárodnému hráčovi, ktorého nikdy nekritizuje, Vladimirovi Putinovi. Žartovali spolu na japonskom summite G20, na čo mu Putin odvetil: „Aj my ich máme. Je to to isté.“

Nie, nie je. Odkedy sa Putin stal prezidentom, bolo zavraždených dvadsaťšesť ruských novinárov a ruské médiá sú dnes veľmi opatrné, čo povedia. Za Trumpovho vládnutia nebol v Spojených štátoch z politických novinárov zavraždený ani jediný novinár a americké médiá si môžu naďalej robiť svoju prácu. Niektoré to robia, iné nie, ale na tom nie je nič nové.

Diplomatická zakáľačka

Relatívnou novinkou je, že na Blízkom východe začína byť vážnym zdravotným rizikom kritizovať Spojené štáty alebo ich miestnych spojencov. Najznámejším čerstvým príkladom je spôsob, akým zaklali saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. („Zaklali“ je správne slovo: po zabití ho rozrezali na kusy.)