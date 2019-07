Z brexitu sa stal svätý grál

Popri konzervatívcoch pôsobí Trump ako schopný líder.

3. júl 2019 o 13:54 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, pôsobí v Londýne

Oscar Wilde kedysi opísal lov na líšky ako robenie „nevysloviteľného v snahe o nejedlé“. Podobne aj brexit možno definovať ako vyšinutosť v mene neefektívneho.

V čom je to vyšinuté? Dvojica mužov, ktorí sa uchádzajú o nástupníctvo po Therese Mayovej na mieste lídra Konzervatívnej strany, a teda aj predsedu vlády Veľkej Británie, sú Boris Johnson a Jeremy Hunt. Obaja sľúbili, že ak sa Európska únia nepodvolí ich požiadavkám, 31. októbra tohto roka vyvedú Britániu z Únie bez dohody.

Keďže britský zahraničný obchod sa dnes riadi myriadami obchodných dohôd, ktoré počas uplynulých desaťročí v mene svojich členov vyjednala EÚ, odchod bez dohody by znamenal hospodársku katastrofu. Odíďte bez dohody a Británia nebude mať k dispozícii jedinú obchodnú dohodu, dokonca ani s Európou.

Kašľať na biznis

Obaja adepti vedia, že to bude predstavovať obrovské ekonomické straty, no napriek tomu si idú svoje. Jeremy Hunt v nedeľu vyhlásil, že zamestnancom firiem, ktoré skrachujú v dôsledku odchodu bez dohodu, ochotne, hoci „s ťažkým srdcom“ povie, že ich obeť bola nevyhnutná. Boris Johnson má jednoduchšiu odpoveď: „Fuck business.“ (To som si nevymyslel.)