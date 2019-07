Drucker je nové poschodie zúfalstva

Okrem dobrých oblekov neponúka nič.

5. júl 2019 o 13:02 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Zaoberať sa slovenskou politikou je ťaživé aj v uhorkovej sezóne. Ešte sa ani poriadne nezačala a už sme absolvovali niekoľko vrcholov. Za všetky drobné stál napríklad prelet Blahu súkromným tryskáčom na hlasovanie o Rusku. Aké socialistické!

Vysokú výpovednú hodnotu mali aj drísty Danka o príkladnom spolunažívaní Rusov s ostatnými národmi, ale to najničotnejšie, čo nám začiatok veľkej letnej pauzy priniesol, sú náznaky, že sa do politického oktagonu chystá vstúpiť bývalý minister zdravotníctva a omylom aj vnútra Drucker.

Čo to znamená a kto za tým stojí, už stihli rozobrať viacerí komentátori. Za autora, keďže som to ja sám, sa mi žiada povedať iba to, že ide o zúfalstvo, aké tu vari ešte nebolo.