Tu leží Béla Bugár, spoľahlivý koaličný partner (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Hokejovému Slovanu hrozia exekúcia a bankrot.

Albánsky prezident vyhlásil, že George Soros chcel destabilizovať krajinu, ale podarilo sa tomu zabrániť.

Fašista Uhrík bude v Európskom parlamente členom výboru pre občianske slobody.

Druckerova strana druhotriednych ľudí

Bývalý minister Tomáš Drucker, známy najmä tým, že ako minister nič neurobil, a teda ani nič nepokazil, sa v jednom prieskume ocitol na treťom mieste, a to mu stačilo, aby vyhlásil. Konkrétne vyhlásil, že ide do regiónov a bude sa rozprávať s ľuďmi a počúvať, či chcú novú stranu. A my sa stavíme, že mu povedia, že chcú.

Nová strana bude vyzerať zhruba rovnako ako bývalý minister Drucker: bude pomáhať mladým aj starým a bude pekná a plná druhotriednych ľudí, ktorých spája to, že už vo dvoch až troch stranách boli. A tiež to, že ich v iných nových stranách nechceli.

A poslanec Robert Fico povedal, že sa novej strany neobáva, lebo jeho vlastný bývalý minister je vlastne len kaviarnik. A tiež povedal, že podozrenie o prepojení slovenských IT firiem so CIA, ktoré vytiahol, v skutočnosti nevytiahol on, ale médiá.

No a poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, svojím protivníkom odkázal, že im chýba pokora. A spolu s ďalšími bezvýznamnými poslancami nasadol na súkromné lietadlo, aby pomohol Rusom – a keď sa ho pýtali, koľko to stálo, tak vlastne ani nevedel.