Takto vyzerá bulvárna klimatická skepsa

Autor vedie program Svet medzi riadkami v mimovládnej organizácii Človek v ohrození

Nie často človek narazí na novinársky text vyslovene vhodný na testovanie kritického myslenia (dezinfo scéna nech odpustí, hovoríme len o štandardných médiách a o novinárčine). Komentár šéfredaktorky Plus 7 dní venovaný klimatickej zmene uverejnený v tomto časopise je z toho druhu. Keby ten článok nevznikol, bolo by si ho treba vymyslieť.

"Zelená panika" v titulku nenecháva čitateľa na pochybách, že sa vydáva do vôd klimatickej skepsy. Autorka Anka Žitná Lučaiová predstúpi pred čitateľa sebaisto, s batériou predstáv, nepodložených, no o to sebaistejších tvrdení, a paletou učebnicových argumentačných faux pas.

Výsledkom je tak nielen ucelene nekompetentný text - autorka opakovane, nevedomky, ale otvorene priznáva, že nepozná ani jednoducho dostupné fakty o téme a namiesto nich si do rovnice vkladá (mylné) domnienky -, ale aj text manipulatívny (nie nutne vedome) popretkávaný logickými klamami a pochybnými argumentačnými postupmi.

Autorka zo svojej pozície šéfredaktorky vplyvného média neprináša subjektívny, na poznatkoch založený komentár k objektívnej skutočnosti. Namiesto toho len laicky komentuje svoju vlastnú predstavu o danej realite.

Čo však publikum nemusí vôbec tušiť.

Slovníček zavádzania

Už v úvode autorka zamieňa podnebie s počasím, keď píše: "Pre mnohých dnešné horúce dni - ako keby v lete mala byť po správnosti zima, všakáno..." Vytvára si tak predpolie na šírenie faktických domnienok (opíšeme ďalej) a ďalej na tejto konštrukcii stavia.

Pritom také čosi nikto netvrdil a netvrdí. Ale jeden posmešok hore-dolu, že áno, a v komentári sa to predsa smie. Nič to, že to nie je pravda.

Popri samotnom zavádzaní však ide aj o ukážku tzv. slameného panáka. Ide o logické klamy, keď oponentovi čosi vložíme do úst a potom si do toho kopneme či inak využijeme v náš prospech.