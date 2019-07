Vyrovnaný rozpočet v červených číslach

Vláda sa pridlho spoliehala na príjemné prekvapenia.

9. júl 2019 o 13:47 Viktor Novysedlák

Autor je riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Vláda si na rok 2019 stanovila cieľ dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Ak by sa to podarilo, bolo by to prvý raz v histórii Slovenska, kedy by výdavky rozpočtu neprevyšovali príjmy. Aktuálny vývoj plnenia rozpočtu však ukazuje, že dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu je v nedohľadne.

Rozpočtový semafor na stránkach Rady pre rozpočtovú zodpovednosť svieti na červeno a ak vláda nezačne prijímať opatrenia, deficit môže podľa aktuálnych odhadov dosiahnuť až 955 miliónov eur, teda jedno percento HDP.

Chybný rozpočet

Tento vývoj nie je prekvapením, len potvrdením stanoviska Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z novembra minulého roka. Už v tom čase rada identifikovala, že schvaľovaný rozpočet obsahuje chyby a riziká vo výške takmer 700 miliónov eur.

Rada poukázala najmä na opakovane chybné rozpočtovanie nedaňových príjmov, ktoré na rozdiel od daňových príjmov nepodliehajú nezávislému posúdeniu (daňové príjmy posudzuje Výbor pre daňové prognózy).

Problematicky boli vnímané predpoklady v sektore zdravotníctva, najmä očakávané výrazné zlepšenie hospodárenia nemocníc a podhodnotené platby akcionárom súkromných zdravotných poisťovní.

“ V posledných piatich rokoch sa rozpočty spoliehali na dodatočné daňové a odvodové príjmy. „

Rada identifikovala riziko aj v samosprávach, keďže vláda nemôže priamo ovplyvniť ich rozpočty, musí pri zostavovaní rozpočtu pracovať len s predpokladmi o vývoji ich hospodárenia. Očakávané vysoké prebytky však sú príliš optimistické, pretože by počas troch rokov znamenali zvýšenie hotovosti na účtoch samospráv takmer o miliardu eur.

V neposlednom rade kvalitu rozpočtového procesu ovplyvňuje aj ďalšia motivácia. Pri definovanom rozpočtovom cieli a nezávisle posúdenej výške daňových príjmov znamená rozpočtovanie prebytkov v samosprávach, ale aj v ďalších subjektoch vytvorenie priestoru na väčšie výdavky v štátnom rozpočte.