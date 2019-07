Víťaz tejto vlády sa volá živnostník

Kytica vďaky patrí Dankovi a Bugárovi.

9. júl 2019 o 18:27 Peter Tkačenko

Keby sme hľadali víťazov tejto vlády, to jest ľudí, ktorí si najviac polepšili, mohli by sme začať u Petra Pellegriniho, ktorý to dotiahol na premiéra.

Žiaľ, jedna osoba je príliš úzko sociálna,takže by sme sa mohli pristaviť pri politikoch, ktorým sa podarilo rozmraziť si mzdy. Lenže aj tých je dohromady zo dvesto a dosiahli, že po rokoch dostávajú zákonnú výplatu a "ušlú mzdu" im už nikto nevráti.

Skutočným víťazom je preto živnostník, ktorý môže oslavovať hneď dvakrát: po prvé, platí nižšie odvody ako z minimálnej mzdy, prakticky žiadne dane a napriek tomu politici neprestávajú vymýšľať nové a nové recepty, ako mu ešte uľaviť.