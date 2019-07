Narazila Syriza, narazil Salvini. Inak sa to skončiť nemohlo

Populisti nakoniec narazia na realitu.

9. júl 2019 o 15:57 Matúš Krčmárik

Prichádzajú veľkolepo. Naučili sa používať sociálne siete a že funguje, ak niektoré slová napíšete veľkými písmenami a svojim názorovým oponentom vymyslíte chytľavú prezývku.

Sľubujú zmenu systému, odklon od doterajšieho štýlu politiky, ktorý prinášal len nekonečné diskusie. A najmä, že budú používať zdravý rozum.

To funguje, je to dostatočne nič nehovoriaca fráza, do ktorej si každý môže naprojektovať svoje očakávanie.

Meniť systém v Grécku chcela ľavicová Syriza. Opakovala, že krajina za svoje dlhy platiť nemusí, zorganizovala referendum proti úsporným opatreniam, ktoré potom sama schválila.

Po víkende vo vláde končí, revolúcia sa nekoná, vracia sa tradičná pravica.