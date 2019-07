Mizík to uhral na hlupáka

Aj tridsať rokov po novembri hľadáme limity slobody slova.

9. júl 2019 o 16:52 Zuzana Kepplová

Zase sme s prípadom Mizíkov status o kus múdrejší.

Potvrdilo sa, že kotlebovský poslanec je zbabelec, ktorý v parlamente odušu haní islam a na facebooku kádruje vyznamenaných na základe nenávisti k niektorým etnikám (lebo verí, že prezidentské vyznamenanie by nemali dostať tí, čo sa mu javia ako židia, či venujú sa rómskym zvykom).

No keď príde nato, aby si tieto postoje obhájil, zrazu ho niet. Je negramotný, nemý či neprítomný.

A to nie preto, že by pred súdom stratil výrečnosť. Dobre vie, že sa vo svojich výrokoch zráža so zákonom.

Mizík verejne hanobil a šíril myšlienky, ktoré táto krajina považuje za hodné basy (tak to stojí v zákone). No poslanec využíva nejasnosti v dokazovaní a princíp absolútnej istoty na súde, aby si zabezpečil beztrestnosť.