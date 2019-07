Salvini potrebuje Rusko a nielen jeho peniaze

Salviniho spojenci by sa mali zamyslieť.

10. júl 2019 o 16:47 Matúš Krčmárik

Na taliansku politiku sme sa zvykli pozerať so zmesou údivu a pobavenia. Predsa len, je to krajina, kde ani bunga bunga párty či odsúdenie za korupciu nezabránilo ďalšiemu návratu Silvia Berlusconiho do veľkej politiky. Od tohto mesiaca je europoslancom.

Súvisiaci článok Salvini chcel zmeniť Európu ruskými peniazmi, ukázala tajná nahrávka Čítajte

Je to tiež krajina, kde si komik založil stranu, na jej čelo dosadil mladého lídra bez skúsenosti a tá získala v minuloročných voľbách najviac hlasov.

Aj keď nemala prakticky žiadny realizovateľný program okrem odporu proti „elitám“.

Nahrávka, ktorá sa dostala v stredu na verejnosť, však ukazuje, že pobavenie tentoraz nie je na mieste.

Taliansko je totiž aj krajina, z ktorej na spanilú jazdu Európou poháňanú ruskými peniazmi vyrazil Matteo Salvini.