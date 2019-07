Ľúty boj na Ventúrskej odkazuje na nacionalizmus

Pripomenul smutne známe strety srbských a chorvátskych fanúšikov v predvečer konfliktu.

12. júl 2019 o 0:06 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Aký šport, takí fanúšikovia. Toľko na margo stredajšieho vyčíňania chuligánov v centre Bratislavy. Plus ešte toto: apologéti nech ani nezačnú s ospravedlňovaním, akože futbal za to nemôže, pretože môže a podobne je to aj s ďalšími súťažnými hrami.

Ich schopnosť vyvolávať v ľuďoch negatívne emócie je prakticky neobmedzená. Znudená luza sa vždy zgrupovala najmä okolo futbalu a nie je to náhoda.

To, čo sa deje na ihriskách, sa prenáša do hľadísk a odtiaľ aj do ulíc, pretože potrebu poraziť niekoho, alebo mu aspoň zlomiť nohu či rozmlátiť rypák majú ľudia v hlavách.

Hovorím to bez trpkosti, sám som teraz síce už vyradený, ale aj tak celoživotný športový fanatik, ten, ktorý odmala obchádzal ostatných, aby si išli niečo zahrať a naozaj to mohlo byť čokoľvek.