Gombíky stláčajme s citom

Kriticky mysliaci človek je na tom zle aj v dobrých časoch.

14. júl 2019 o 12:52 Zuzana Szatmáry

Autorka je sociologička

Terezka (4) ochotne začala odnášať zo stola. Jemne ukladala hrnčeky a misky do pravej výlevky rekonštruovaného umývadla (1936). „Kde máš umývačku?“ otočila sa na mňa. „Nemám,“ povedala som, „ja som umývačka.“ Skúmavo sa na mňa zahľadela, ošacovala ma pozorne a kriticky od hlavy po päty a povedala „Kde máš gombík?“

Oprávnená otázka zlatovlasej dievčinky z tretieho tisícročia občianskeho letopočtu sa mi vrátila večer po správe, že v newyorskej mestskej časti na ostrove Manhattan nastal blackout – totálny výpadok elektriny v rozvodnej sieti.

Koľko mám vlastne gombíkov? A mám vôbec nejaké? Mám sviečky? Mám petrolejku? Liehový varič? Mám zásobu suchých potravín? Čo voda, keď vypadnú čerpadlá? Ako nabijem telefón?

Mám aspoň lupienkovú pílku? Viem založiť oheň? Zápalky, preboha, mám rezervu zápaliek? Čitatelia a diváci post - katastrofických sci-fi by v obdobných otázkach mohli so mnou pokračovať do rána.