Uraziť Orbána nestačí

Čaputová má pravdu, ale to nemusí stačiť.

14. júl 2019 o 16:11 Peter Tkačenko

Niežeby sme prezidentke Zuzane Čaputovej nedopriali búrlivé nadšenie, s ktorým sa stretli jej odvážne slová maďarským hostiteľom počas návštevy Budapešti. Ani nechceme povedať, že sme múdrejší ako prezidentskí protokolisti, poradcovia a riaditelia odborov.

Dokonca sa úprimne stotožňujeme so slovami Čaputovej, že práve liberálna demokracia je najlepším garantom menšinových práv Maďarov v cudzine. Chápeme tiež, že to takto formulovala, aby maďarské auditórium upozornila, že každý je niekedy a niekde menšinou, čo by sto rokov po Trianone mohli pochopiť aj oni.

Napriek tomu sa žiada skromne doložiť akúsi druhú strana mince, konkrétne dve otázky: Je vhodné, keď prezidentka, ktorá v úrade nie je ani mesiac a nemá vybudované žiadne politické spojenectvo, na najvyššej protokolárnej úrovni urazí hostiteľa z druhej najbližšej krajiny? A čo tým dosiahne?