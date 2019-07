Zachráň Most, kto môžeš

Strana by mala priviesť Rómov do politiky.

14. júl 2019 o 17:44 Zuzana Kepplová

Toto leto je pre strany ideálne na rozjímanie, ako sa naštartovať do predvolebnej kampane. Teraz, keď dostali vysvedčenie z prezidentských aj z európskych volieb, je tá správna chvíľa.

Napríklad nešťastný Most. Bugárovi sa nepodarilo načerpať sily spájaním maďarských strán (dostal košom od SMK). Obracia sa preto k iným menšinám, najmä k rómskej.

A tu sa patrí pozastaviť a pokývať hlavou. Pretože ak za niekým z Mosta vidno dobrú robotu, je to splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz. Ten poctivo odvráva kotlebovcom, čo si nevieme vynachváliť. Ak môžu oni kvákať vo verejnom priestore – a dnes už vieme, že beztrestne – mali by sa stretnúť so silnou oponentúrou.

Ravaszovou zásluhou sú aj povinné škôlky. Čo nás približuje pri vyrovnávaní šancí detí z najchudobnejších rodín aspoň k okolitým krajinám Visegrádu.

Samosprávy sa opodstatnene pýtajú, ako to urobiť a kde na to vziať, no mal by ich zaujímať najmä výsledok. Že ak sa toto diať nebude – a znalí problému v teréne hovoria, že treba vek stiahnuť na tri roky – budú pribúdať problémy s dedičnou chudobou a absolútnou odkázanosťou na štát (ak chcete, tak aj s asociálmi).