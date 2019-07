Fašizmus, alebo keď na veľkosti záleží

Autor je politológ zameriavajúci sa na výskum krajnej pravice

Jeden z problémov diskusií o krajnej pravici predstavujú rady internetových diskutérov, ktorí uverili falošnej viere vo vlastnú neomylnosť.

A keďže je téma krajnej pravice jednou z tých, ktoré vyvolávajú v spoločnosti najväčšie vášne, množstvo nezmyslov, ktoré sú k nej v rôznych diskusiách dennodenne popísané, tejto skutočnosti priamo zodpovedá.

Tento iritujúci problém si všimla aj jedna z hlavných autorít tzv. fašistických štúdií, oxfordský historik Roger Griffin, ktorý označil takýto typ diskutérov za amatérov maskujúcich sa za expertov, ktorých poznatky sú v mnohých prípadoch výsledkom niekoľkohodinového surfovania po internete.

Čo je pre týchto samozvaných expertov príznačné je to, že produkujú viacero mýtov. Jedným z tých najrozšírenejších, ktoré sa so železnou pravidelnosťou vynárajú v rôznych diskusiách, je okrem názoru, že fašizmus a krajná pravica vlastne nie sú pravicou (čo je téma, ktorá by si zaslúžila samostatné spracovanie) aj presvedčenie, že nacizmus a fašizmus sú dve rozličné ideológie.

V tomto duchu mi nedávno jeden anonymný diskutujúci odkázal: „Predovšetkým by ste si mali naštudovať rozdiely medzi fašizmom a nacizmom, lebo tie sú obrovské.“ Nuž, ako je to teda s rozdielmi medzi fašizmom a nacizmom? Ide v ich prípade o synonymá alebo o dva rozličné ideologické smery?

Slovenská debata

Pred pár rokmi vyšiel na túto tému rozhovor s historikom Ústavu pamäti národa Pavlom Makynom, podľa ktorého si ľudia a médiá zamieňajú nacizmus s fašizmom.