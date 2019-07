Civilné manželstvo nie je sviatosť

Občania homosexuálnej orientácie sa nedožadujú sviatosti manželstva.

19. júl 2019 o 9:57 Miroslav Kocúr

Autor je teológ a pedagóg, pôsobí v strane Progresívne Slovensko.

Sviatosť manželstva je v kompetencii jednotlivých cirkví a určite nikomu, kto nie je členom tej ktorej cirkvi, neprislúcha komentovať, či má alebo nemá tá ktorá cirkev sobášiť ľudí toho istého pohlavia.

Aj čo sa týka pohľadu jednotlivých cirkví na manželstvo ako sviatosť panuje pri jeho teologickej interpretácii istá pestrosť.

Už len pohľad na jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva napríklad v rímskokatolíckom a nekatolíckom kresťanstve otvára rôzne interpretácie práva na civilný rozvod, cirkevný rozvod alebo na takzvanú manželskú rozluku.

Alebo na možnosť ženatých mužov prijať kňazskú vysviacku už len v rámci katolíckeho kresťanstva. Je to logický dôsledok rôznych tradícií a z nich sa rodiaceho kresťanského pluralizmu.

Zmluva alebo sviatosť

Je však legitímnou výzvou pre súčasný právny systém v Slovenskej republike, aby sa začal zodpovedne zaoberať tým, v akom položení sú ľudia, ktorí sú toho istého pohlavia a majú záujem založiť si rodinu a prežiť plnohodnotný osobný život aj na partnerskej úrovni.

Nepotrebujeme, aby manželstvo dvoch ľudí toho istého pohlavia bolo považované cirkvami za sviatostné. To je vnútornou vecou jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, a tak by to aj malo ostať.