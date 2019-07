Nadišiel deň, ktorý treba zapísať do kroniky

Kočner má našliapnuté na vstup do slovenskej histórie.

21. júl 2019 o 22:06 Peter Schutz

Ak nie štátnym sviatkom, tak minimálne pamätným dňom sa patrí vyhlásiť 22. júl, čo je dátum prvého súdneho pojednávania s Mariánom Kočnerom.

Nič menšieho než záznam v kalendári neprichádza do úvahy pre „najsledovanejší súdny proces v slovenskej histórii“, na čom sa zhodujú novinári i znalci.

Súvisiaci článok Začne sa proces s Kočnerom pre zločin, aký história nepamätá Čítajte

Konkurenciu majstrovstiev sveta v hokeji (a pod.) vytvára situácia, keď účastník každého druhého škandálu, tunela, falšovania, atď. na Slovensku, sa po štvrťstoročí (!) prvýkrát ocitá pred trestným senátom.

A keďže zmenky za 69 miliónov eur nie sú tou kauzou, ktorá najviac „preslávila“ MK, dá sa predvídať, že o pojednávanie vo veci vrážd Jána a Martiny – to je to najčiernejšie na jeho zozname – bude väčší záujem (aj zahraničný) ako onehdy o hlasovanie o eurovale.

Kočner má našliapnuté na vstup do slovenskej histórie až do tej miery, že sa zrejme nevyhne nominácii do ďalšej edície Najväčšieho Slováka.

Presne toto aj so skutočnosťou, že 25 rokov pre neho neexistovala zvrchovanosť zákonov, sú dva javy, ktoré vydávajú slovenskej realite to najhoršie vysvedčenie.