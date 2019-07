Zelenskyj vyhral voľby a môže všetko

S reformami treba začať čím skôr.

22. júl 2019 o 15:00 Peter Tkačenko

Reči o „tretej revolúcii“ na Ukrajine sú síce zúfalým klišé, ale čo sa dá robiť, keď vystihujú situáciu.

Možno, ak by sme to chceli ešte trochu rozviesť, povedzme, že je to zároveň prvá naozajstná revolúcia od osamostatnenia krajiny začiatkom deväťdesiatych rokov.

Kto si ešte spomína na „pôvodný“ majdan na prelome rokov 2004/2005, vie, že vtedy išlo o zápas dvoch jestvujúcich politických klanov, z ktorých ani jeden nemal úmysel radikálne meniť spôsob výkonu politiky.

Ten bol a zostal založený na vyvažovaní vplyvov regionálnych oligarchov, ktorí napokon vždy našli reč so „stranou moci“, teda s prezidentskou vládou, či už bola Kučmova, alebo Juščenkova.

V tom čase ešte celkom nesedel ani naratív o „proruskom“ Kučmovi/Janukovyčovi, takže zvolenie Juščenka a potom zasa Janukovyča nebolo takou drastickou zmenou, ako sa to prezentuje.