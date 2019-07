Tento proces nevyzerá zinscenovane.

22. júl 2019 o 17:42 Peter Tkačenko

Tak ako naozajstnú demokraciu spoznáte podľa toho, že výsledok volieb závisí od vrtkavých nálad večne ufrflaných voličov a preto si zvyčajne nikto nedovolí so stopercentnou istotou predvídať ich výsledok (a preto sa na ne dá staviť), veľká miera neistoty sa vzťahuje aj na výkon nezávislého súdnictva.

Súvisiaci článok Prokurátor prekvapivo ukázal piatu zmenku a pýtal sa, kto je slintoš (minúta po minúte) Čítajte

Pozor, tým sa nemyslí, že súd si pri rozhodovaní hádže kocku, ani to, že koná svojvoľne.

Ale že vopred nie je nič dané, že rozsudok naozaj závisí od výkonu jednotlivých strán a presvedčivosti ich argumentácie.

V tejto optike je nečakaný „objav“ piatej zmenky v procese s Kočnerom a Ruskom dôležitým indikátorom, že páni, ktorí dlho mohli všetko, majú naozaj problém.

„Piata zmenka“ posilňuje nádej, že nie sme svedkami žiadneho pseudoprocesu, na konci ktorého si s Viktorom Černomyrdinom povieme, že tentoraz sme to mysleli naozaj vážne, ale aj tak to dopadlo ako vždy, to jest „v súlade so zákonom“.

Naopak, tentoraz sa azda okrem zákonnosti dočkáme aj spravodlivosti.