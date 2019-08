Kde všetci sú? Jedna z najdesivejších odpovedí na Fermiho paradox

Kde všetci sú? Americký fyzik talianskeho pôvodu Enrico Fermi položil túto otázku niekedy v lete v roku 1950 počas neformálneho rozhovoru na obednej prestávke so svojimi kolegami – fyzikmi Emilom Konopinskim, Edwardom Tellerom a Herbertom Yorkom.

Zamyslel sa nad tým, že hoci je vesmír dostatočne starý a rozsiahly a len tá časť, ktorú sme schopní pozorovať, obsahuje bilióny hviezd, nedokázalo v ňom ľudstvo nikde objaviť stopy po inom inteligentnom živote či civilizácii, pozostatky po raketových či iných pohonoch alebo rádiové signály.

O desať neskôr rokov astronóm a astrofyzik Frank Drake vypracoval takzvanú Drakovu rovnicu, ktorá na základe premenných odpovedá na otázku, koľko inteligentných civilizácií schopných komunikovať sa nachádza vo vesmíre, prípadne v nejakej jeho ohraničenej časti.

Odpoveď sa pohybuje niekde medzi nula až po stovky miliónov, jednoducho väčšinu z premenných v rovnici dnes vieme iba odhadnúť.

Ľudstvo odvtedy pristálo na Mesiaci, prvé sondy sa dostali do medzihviezdneho priestoru, objavili sme planéty podobné Zemi, na ktorých sme si mysleli, že by mohol byť život, relatívne intenzívne skenujeme vesmírnu čiernotu alebo analyzujeme anomálie v žiarení hviezd. Napriek tomu sme stále vo vesmíre „sami“.

Kde všetci sú?

75 odpovedí

Bežná konverzačná poludňajšia otázka štyroch kolegov spred 70. rokov dostala pomenovania Fermiho paradox. Fyzik Stephen Webb dlhodobo mapuje rôzne odpovede na Fermiho otázku, kde všetci sú, v posledne vydanej publikácii v roku 2015 ich napočítal 75.

V zásade ich do troch skupín – a) mimozemšťania neexistujú, život na Zemi je jedinečný a vzácny vo vesmíre; b) mimozemské civilizácie existujú, ale zatiaľ sa nám s nimi z rôznych dôvodov nepodarilo spojiť; c) zástupcovia mimozemskej civilizácie sú už na Zemi.

Niektoré odpovede sú vyslovene výtvorom vedeckej fantastiky, iné zachádzajú priam do konšpirácií, iné slúžia ako východisko pre reálne vedecké uvažovanie.

Podľa niektorých nikdy žiadnu civilizáciu nestretneme, iné hovoria o mierumilovných pozorovateľoch, ktorí čakajú, kým ľudstvo dosiahne nejakú technologickú úroveň, iná tvrdí, že sme vlastne zavretí v pavilóne kozmickej zoologickej záhrady.

Vesmírna sociológia

Jednu z najzaujímavejších a zároveň najdesivejších odpovedí na Fermiho otázku ponúka čínsky autor science-fiction Liou Cch’-sin (ak by ste ho hľadali v angličtine, tak Liu Cixin) vo svojej trilógii Spomienka na Zem (The Remembrance of Earth’s Past).