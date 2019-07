Tí, na ktorých sa nezabudlo

Na Slovensku sa o pálčivých otázkach nikto nechce baviť.

23. júl 2019 o 8:52 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár

Minulý týždeň som strávil s partiou stredoškolákov zo Šumperka v horách. Naschvál som volil lokality Veľkej a Malej Fatry, ktoré zatiaľ nestihol napadnúť mor lesožravého biznisu s drevom zo slovenských lesov.

Svojim mladým kamarátom som nechcel kaziť prázdniny a prvé dojmy zo Slovenska.

Na horách, so správnou partiou ešte stále otvorených hláv, človek ľahko získa nadhľad, to som vždy mal na turistike najradšej. Keď sa postavím na vrchol kopca a pozerám sa okolo, uvedomujem si, že v porovnaní so svetom som malý, prehliadnuteľný a zanedbateľný.

Z hľadiska priestoru aj času. Život jednotlivca je len krátkou epizódou, jednou z miliárd. Aj napriek tomu viem, že na mne záleží.