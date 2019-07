Kam od degešov, keď medzi gadžov vás nepustia?

Rómovia vedľa nás žijú paralelné životy.

24. júl 2019 o 11:19 Elena Eleková

Autorka je lekárka a spisovateľka

Loli paradička. Plné kino na nízkorozpočtovom slovenskom filme. A ľudia sa bavia – aj v takom meste, kde už v zásade väčšina má tých Veroniek naživo plné zuby. Až kým nepríde záver.

„Tak sa to nemalo skončiť,“ vyhŕkne z diváčky vedľa, keď sa na plátne objavia titulky. „Inak sa to nemohlo skončiť,“ skonštatuje muž. „Prečo z toho auta nevyskočila?“ nechápe tínedžer, čo vychádza z kina.

Nechápe, čo Veronka už asi pochopila. Že môžeš utiecť z domu, ale nie pred cynickými kupliarmi, ktorí nosia masku bývalej lásky. A nevie, že dospievajúce rómske dievča stojí vo svojej komunite na najnižšom stupni.

V extrémnej forme je to vec, ktorú možno predať alebo použiť. No on to nevie, veď je to iba mladý gadžo.