Toto je jediná prekážka, ktorá nám bráni zachrániť klímu planéty

V skutočnosti existuje len jeden zásadný problém, ktorý nám bráni vyrovnať sa so zmenou klímy. Ak by sme ho vyriešili, všetky ostatné veci by sa premenili na čiastkové a vyriešili by sa prekvapivo rýchlo. Najprv tie vyriešené problémy.

Vedecky je problém zmeny klímy už pomerne presne pomenovaný. Vieme si stanoviť nevyhnutné ciele aj vybrať ukazovatele, ktoré by nám umožnili merať, ako postupujeme.

Inžiniersky a technologicky už tiež máme všetko, čo potrebujeme, aby sme vedeli nahradiť staré energetické zdroje. Nebolo by to lacné ani rýchle, ale v princípe dokážeme vybudovať energetiku aj výrobu s emisiami blízkymi nule.

Ekonomicky tiež máme všetky nástroje, aby sme začali spoločnosť pretvárať. Máme aj v praxi fungujúce špeciálne dane a podporné schémy, ktoré dokážu voľný trh nasmerovať k znižovaniu emisií. Zrátali sme, koľko by to celé stálo, a vieme, že si to v princípe môžeme dovoliť.

Skutočný problém

Naozajstný nevyriešený problém, ktorému ako spoločnosť čelíme, je naša schopnosť rozprávať príbehy. Schopnosť ľudí odovzdať si informácie – rozprávať príbehy -, je základom toho, čo vytvorilo našu spoločnosť. Je preto príhodné, že naša neschopnosť rozpovedať tento príbeh, sa nám môže stať osudnou.

Bez toho, aby sme ako spoločnosť dokázali rozpovedať a pochopiť príbeh o klíme, nám budú všetky vedecké poznatky a zázračné technológie zbytočné. Nenazbierame vôľu využiť ich. Rozpovedať príbeh o zmene klímy je ťažie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dobrý príbeh totiž nevystačí len s faktami.