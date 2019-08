Greta Thunbergová nie je Zemanova vnučka (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Švédska školáčka Greta Thunbergová cestuje po parlamentoch a to, čo v nich hovorí, sa nie všetkým páči.

V 1989 nás riaditeľka gymnázia Metodova posielala do školy a vyhrážala sa, že žiaci, ktorí sa zúčastnia na protestoch na Námestí SNP, dostanú neospravedlnené hodiny.

Spomenul som si na to, keď som si všimol, že jedným, no nie jediným, argumentom proti školopovinnej Grete je, že údajne hucká študentov a školákov, aby nechodili do školy.

Pretože, ako všetci vieme, škola je dôležitejšia ako všetko ostatné a všetci tí, ktorí neboli napríklad v Československu v školách počas dvoch novembrových týždňov, sú dnes zaostalí hlupáci.

Dôverujte nám, sme starší

Starší ľudia sa často, minimálne od Sokratovho útoku na zhýralú, nepracovitú grécku mládež sťažujú na mladých ľudí. Vraj sa neučia, nikdy, ale nikdy neuvoľnia miesto starším, nezdravia sa, stále pozerajú do mobilov, nič ich nezaujíma.

Teraz, keď sa objavila na scéne Greta, ktorá má, aj na rozdiel od mnohých slovenských a českých politikov, vynikajúce školské výsledky, vyčítajú jej naopak prílišnú angažovanosť.

Angažovanosť je totiž vlastne v hlavách týchto smiešnych politikov, ako akýsi Zeman a ešte jeden český nešťastník z ODS, nie pre mladých ľudí, nie pre školákov, vlastne nie je ani pre dospelých, tých, ktorí chodia na Letnú, tých, ktorých bolo stonásobne viac vo Francúzsku počas klimatických protestov v porovnaní so žltými slipmi či vestami.

Angažovanosť je podľa nich pre politickú kastu. Logickým vyústením toho gerontomyslenia je nenávisť k mladým ľuďom, útoky na Gretu, na milióny detí, ktoré sa konečne začali zaujímať o stav sveta.

A odpoveďou politickej kasty je, aby sedeli doma, učili sa a dôverovali generáciám politikov, ktorí svet zničili, že ho teraz opravia. Určite.

Toto azda pochopia

Herec a rozprávač David Attenborough, ktorého elegický hlas sprevádzal desiatky prírodopisných filmov, v reakcii na úspech Our Planet na Netlixe povedal, že sa hanbí za to, v akom stave jeho generácia zanecháva našu planétu.