Leyenová dostala kladivo na Orbána

Autor je výskumník German Marshall Fund v USA

Porušovanie európskych hodnôt, ako je vláda zákona, sa stalo strašiakom Junckerovej Komisie.

Juncker s Timmermansom sa so zmiešanými výsledkami päť rokov doťahovali s Orbánovým Maďarskom a Kaczynského Poľskom.

Na jednej strane Komisia relatívne priamočiaro a efektívne kritizovala podrývanie nezávislosti poľského súdnictva. Na druhej strane, na Maďarov bola mäkká, sčasti pre členstvo Orbánovho Fideszu v Európskej ľudovej strane (frakcia EPP - pozn. red.), čo vyústilo do relatívne bezproblémového rozvoja autokracie.

Junckerova komisia si však zjavne povedala, že po sebe zanechá pozitívny odkaz a v posledných mesiacoch vo funkcii siahla po pôsobivej rekonštrukcii nástrojov na vymáhanie vlády zákona.

Ak môžeme veriť čerstvej komunikácii Európskej komisie v oblasti vymáhania vlády zákona, pripravované nové inštitúty by mali úplne zmeniť povahu konfliktu s pirátskymi krajinami EÚ.

Komisia vďaka nim dostane do rúk silové nástroje proti Varšave a Budapešti – prinajmenšom, ak sa nová eurokomisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej rozhodne pre kontinuitu a nepodvolí sa Orbánovi a Kaczynskému, lebo ich strany dodali hlasy nevyhnutné na jej zvolenie.

Timmermansova rovnováha

Európska komisia sa ako strážkyňa európskych zmlúv v posledných piatich rokoch zo všetkých síl usiluje zladiť tri ciele, ktoré je v oblasti vlády zákona ťažké zlúčiť.

Týmito cieľmi sú ochrana európskych hodnôt v zasiahnutých členských štátoch, uchovávanie inštitucionálnej autonómie Európskej komisie a zachovávanie atmosféry spolupráce a minimalizovanie politických tlakov vo vzťahoch s krajinami ako Poľsko či Maďarsko.

Táto stratégia sa však rozsypala pod tlakom politickej reality, čím sa vysvetľuje nedávny obrat Komisie. Teraz už je zrejmé, že neliberálne vlády, zvlášť tá vo Varšave, nemajú záujem pestovať s Komisiou konštruktívny dialóg o vláde zákona. Prípadne, ako v Budapešti, keď záujem predstierajú, často je to len preto, aby Komisiu obalamutili.

Okrem toho si podpredseda Európskej komisie zodpovedný za vládu zákona a základné práva Frans Timmermans musel uvedomiť, že Komisia v tomto súboji potrebuje inštitucionálnych partnerov.

Dôveryhodnosť strážkyne európskych zmlúv totiž naštrbili isté kroky, medzi ktoré patrí prílišná benevolencia Komisie a selektívny prístup k rozhodovaniu, ktoré porušenia vlády zákona budú predmetom skúmania.

Takto sa stalo nevyhnutným zapojiť aj Európsky súdny dvor, čomu sa Komisia dlhé roky snažila vyhnúť, a získať politickú podporu Európskeho parlamentu, takže Komisia bude musieť načúvať jeho požiadavkám.

Junckerov úder

Otázka vlády zákona nabrala na význame v roku 2019, keď sa stali mainstreamovou témou kampane volieb do Európskeho parlamentu a kandidáti uchádzajúci sa o miesto vo vedení Komisie sa museli zaviazať, že sa jej budú venovať, inak by nezískali nevyhnutnú podporu.

Prelomové rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v prípadoch portugalských sudcov a poľského najvyššieho súdu preukázali, že pri vynucovaní nezávislosti súdov sa Komisia môže spoľahnúť na podporu luxemburského súdu.

A napokon, Juncker si na sklonku politickej kariéry musel uvedomiť, že v konflikte s Poľskom a Maďarskom už nemá čo stratiť. V tomto zmysle mala silnú presvedčovaciu silu nechutná Orbánova bilbordová kampaň, ktorá útočila na šéfa eurokomisie Junckera. Rozhodol sa preto schváliť dávnejšie pripravené Timmermansove plány.

Posledná konzultácia Junckerovej Komisie ohľadne vlády zákona v apríli 2019 pôsobila ako bezpredmetná povinná jazda, no napokon sa z nej vykľula radikálna zmena pravidiel.

Nové pravidlá zavádzajú každoročné povinné monitorovanie vlády zákona vo všetkých členských štátoch Únie. Týmto významným počinom Komisia uspokojí dlhodobú požiadavku Európskeho parlamentu, pričom monitoring Komisie bude dôveryhodnejší a transparentnejší.

Už žiadny dvojaký meter

Z dlhodobého hľadiska je však najdôležitejšie, že Komisia zriadi podrobné a jednotné štandardy vlády zákona platné pre všetky krajiny, čím eliminuje dojmy z presadzovania dvojakého metra, na ktoré sa opakovane sťažovali východné krajiny.

Ak bude tento monitorovací mechanizmus dobre nastavený, môže sa vo svojej oblasti stať najväčším krokom vpred od zavedenia procedúry podľa článku 7 v Amsterdamskej zmluve z roku 1997.

Okrem toho Komisia sľúbila aj nový, strategický prístup k procesu infringementu (porušenia práva - pozn. red.). To by mohlo znamenať vedomú spoluprácu s Európskym súdnym dvorom, čo by pomohlo zavádzaniu štandardov podľa rýchlo sa rozvíjajúcej judikatúry súdneho dvora.

Nová iniciatíva Komisie po rokoch slabučkého hryzkania napravila vážne nedostatky európskeho legislatívneho rámca. Zdá sa, že je schopná napraviť autokratické tendencie v členských štátoch spôsobené nedostatkami v oblasti vlády zákona.

Nové politické a legislatívne nastavenie by azda mohlo Varšavu a Budapešť odradiť od ďalších útokov na nezávislosť tamojšieho súdnictva. Zároveň by mohlo byť bodkou za poľským zákonom o bežných súdoch či za maďarskou reformou správnych súdov, ktorú vláda v Budapešti nedávno odložila.

Leyenovej dilema

Úmysel lúčiacej sa Komisie zaviazať svojho nástupcu treba oceniť. Nepríjemnou otázkou však zostáva, či nová Komisia bude v nastolenom trende naozaj pokračovať.

Ursula von der Leyenová sa už v oblasti ochrany vlády zákona prihlásila k niekoľkým dôležitým záväzkom. Vládnucim stranám vo Varšave a v Budapešti však určite neuniklo, že ich podpora bola pre zvolenie von der Leyenovej kľúčová a za túto podporu si môžu vypýtať vysokú cenu.

Poľský predseda vlády Mateusz Morawiecki si 16. júla za podporu strany Právo a spravodlivosť pri voľbe von der Leyenovej vyžiadal kľúčový post v Komisii a mäkší prístup novej Komisie k Poľsku.

Pokiaľ ide o Orbána, jeho postavenie v rámci EPP vyzerá stabilizovane. Napriek predchádzajúcim sporom a odloženým voľbám Európska ľudová strana navrhla na miesta podpredsedov viacerých dôležitých výborov kandidátov Fideszu. Okrem iného ide aj o výbor pre občianske slobody, kde strana donedávna nedokázala nájsť väčšinu.

Hrozba vylúčenia z frakcie ľudovcov tak nateraz vyzerá mimo hry.

Za týchto okolností von der Leyenová urobí najlepšie, ak nebude prihliadať na stranícke záujmy. Už je zvolená. PiS a Fidesz jej naozaj dodali hlasy, ale v budúcnosti už nebude závislá od ich podpory.

Okrem toho by nemala riskovať stratu dôveryhodnosti tým, že bude poslušne robiť voči Varšave a Budapešti ústretové gestá či ústupom od presadzovania vlády zákona.

Je to prvá predsedníčka Európskej komisie v dejinách európskej integrácie, ktorá má k dispozícii primerané nástroje a zároveň vhodnú politickú klímu, vďaka ktorej bude môcť od samotného začiatku mandátu pracovať na náprave štátov s autokratickými tendenciami.

Preto by mala využiť situáciu, ktorú pre ňu včera vytvorili Juncker s Timmermansom a bezo zvyšku akceptovať nové pravidlá. Jej Komisia by mala namiesto starého konceptu chlácholenia konzervatívnych autokratov priniesť novú éru rešpektovania európskych hodnôt.

Článok je súčasťou projektu #DemocraCE v spolupráci s Visegrad/Insight.