Pri Tóthovi nie je dôveryhodné nič, čo povie médiám

Ak účasť na ďalšom procese myslí vážne, nevidno dôvod, prečo by sa mal skrývať.

1. aug 2019 o 9:38 Peter Schutz

Na špekulácie o motivácii Petra Tótha, prečo sa vyhýba svedectvu v zmenkovej kauze, by si mal dať pozor každý, kto spis nevidel na vlastné oči.

Aj pri zohľadnení princípu (veľkej) predbežnej opatrnosti sa však nenúka nič reálnejšie než úvaha, že hovoriť plnú pravdu by mohlo Tótha dostrkať z postavenia svedka až do pozície obvineného. Čo by, všakáno, z jeho uhla pohľadu nebolo celkom „ono“.

Na tomto podozrení sotvačo mení aj jeho prísľub z Nemecka, že vypovedať v kauze vraždy novinára a jeho partnerky určite príde. Problém s Tóthom totiž je, že s dlhoročnou kariérou fakticky najbližšieho Kočnerovho človeka je nezlučiteľná dôveryhodnosť čohokoľvek, s čím sa zverí trebárs médiám.

Ak účasť na ďalšom a ešte vážnejšom procese s Kočnerom myslí vážne, nevidno celkom rozumný dôvod, prečo by sa mal skrývať v zahraničí teraz. Samozrejme, skutočnosť, že pred súd by ho mohla dostať práve zmena postavenia na obvineného, obraz ešte ďalej komplikuje.

Dáme si ukázať, čo z toho napokon bude.