Skutočná pravda o Vladimírovi Mečiarovi (píše Samo Marec)

Možno si študent a o Vladimírovi Mečiarovi vieš iba to, že bol. Možno si človek, ktorý zabudol. A možno si človek, ktorý má pocit, že práve Vladimír Mečiar obnoví spravodlivosť.

Mal by si vedieť toto.

Mýtus o otcovi republiky

Vladimír Mečiar seba samého považuje za otca novodobého Slovenska. Slovensko však nezaložil, nie v pravom zmysle slova. A neurobil to ani kvôli jeho občanom.



Rokoval totiž s Václavom Klausom — to bol český politik — a spolu sľubovali referendum. Ľudia nakoniec rozhodnú, či chcú dva samostatné štáty. Ľudia však nakoniec nerozhodli: jedného dňa už referendum nebolo treba. Rozhodovať už nebolo o čom.

A tak nám oznámili, že bude samostatné Slovensko; hoci ak by sa opýtali tých ľudí, väčšina by nesúhlasila. Samostatné Slovensko bude aj napriek tomu, že na samostatnosť nie je pripravené. Samostatné Slovensko vznikne.

A tak samostatné Slovensko vzniklo — ale hlavne preto, aby si v ňom Vladimír Mečiar mohol vládnuť. A aj vládol.

Mnohí hovoria, že štát, ktorý vznikol z vôle politikov, a nie občanov (ba dokonca proti ich vôli), na tom nie je najlepšie. Mnohí hovoria aj to, že túžba slobodne rozkradnúť všetko, čo sa dá, nie je najlepšou motiváciou na vznik štátu. A mnohí hovoria, že Slovensko so svojím vznikom bojuje dodnes.



Mnohí majú pravdu.

S kým Mečiar vládol

Vladimír Mečiar sa spojil, s kým mohol — teda s ľuďmi, ktorí mu veľmi nerozprávali do toho, ako vládne. Jeho najslávnejšie spojenie bolo so Slovenskou národnou stranou, ktorú viedol Ján Slota, a so Združením robotníkov Slovenska, ktoré viedol Ján Ľupták.



Ján Slota bol — ešte stále je — alkoholik, ktorý opitý močil z terasy a patologicky nenávidel Maďarov. Jano Ľupták bol robotník, ktorý ani sám nevedel, čo sa mu to stalo, ale dostal sa do funkcií, ktoré výrazne presahovali jeho intelekt.

Treba povedať, že mnoho vecí výrazne presahovalo jeho intelekt.