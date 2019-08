O skutočnom charaktere brexitu sa nerozhodne v Bruseli, ale v Hormuze

Nerobme si z Británie nepriateľa.

5. aug 2019 o 8:31 Matúš Krčmárik

Európska únia je viac než len súhrn ekonomických výhod, aj keď mnohí by to tak radi videli. Je tiež súhrnom hodnôt, ktoré máme spoločné, životného priestoru, v ktorom spoločne žijeme, a zodpovednosti, ktorú na seba spoločne preberáme.

Súvisiaci článok Irán zadržal ďalší zahraničný tanker Čítajte

Takto argumentovali aj odporcovia brexitu, keď jeho zástancovia prepočítavali zmysel členstva v spolku na investované libry.

Ak by to tak bolo, brexit by sa nemusel toľko naťahovať, stačilo by spraviť súvahu má dať, dal, podať si ruky a navzájom na seba zabudnúť.

O tom, ako bude skutočne vyzerať brexit, sa však nerozhoduje na stretnutiach ekonómov, ktorí pripravujú pôdorysy budúcej ekonomickej spolupráce. O tom, či Británia odchádza z Únie alebo symbolicky z celej Európy, sa bude rozhodovať zas a znovu.

V súčasnosti napríklad v Hormuzskom prielive.

Samozrejme, európske štáty majú právo na skepsu, ak ich o hliadkovanie v Perzskom zálive žiada Donald Trump, ktorý roztrhal dohodu s Iránom a naďalej stupňuje napätie.