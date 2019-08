Nulová tolerancia interrupcií len zmení cestičky, akými ženy budú zákon obchádzať

Čo zakážeme, neprestane existovať.

4. aug 2019 o 20:04 Zuzana Kepplová

Áno, citlivého ucha sa spôsob, akým sa debatuje o potratoch, nutne dotýka. Hovoríme o "klesajúcich krivkách" či "potratovej turistike", kým tí, ktorí presadzujú nulovú toleranciu, odmietajú pragmatizmus a chcú hovoriť v kategóriách života a smrti dieťaťa.

Uznávame, že scitlivovanie verejnosti na to, čo sa v prípade aborcie deje, má význam.

Avšak. Toto by nemalo blokovať zber dát a opisovanie, ako sa ľudia – v tomto prípade ženy – skutočne správajú. Hlavne, ak im chceme napísať do zákona, ako by sa správať mali.

Dozvedeli sme sa, napríklad, že za poklesom zákrokov u nás môžu byť aj tablety nakupované zo zahraničia (online?).

Čo nás navádza na presvedčenie, že vpísať nulovú toleranciu do zákona – pretože k tomu sa blíži zamýšľaných šesť týždňov a dosť – najmä zmení cestičky, akými ho ženy budú obchádzať.

Ak postavíme aborcie mimo zákona, celkom stratíme možnosť sledovať, ako sa ženy skutočne správajú. A urobíme to preto, aby sme mali dobrý pocit, že sa "to" nedeje.