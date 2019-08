Sú to ľudia ako my. Ale musia byť lepší

Gréci milujú svojho Antetokounmpa, my našu Nasťu Kuzminovú.

5. aug 2019 o 8:49 Alena H. Chudžíková

Autorka pôsobí v Centre pre výskum etnicity a kultúry

Gréci sú voči cudzincom pomerne uzavretí – až 74 percent obyvateľov Grécka si myslí, že migranti sú pre krajinu skôr záťažou než prínosom.

V tejto spoločenskej atmosfére sa športovým idolom stal basketbalista nigérijského pôvodu Giannis Antetokounmpo. Syn migrantov, ktorí do Grécka pôvodne prišli nelegálne.

Napriek tomu, že sa v Grécku už narodil, občianstvo získal až pre svoj talent, vďaka ktorému zrejme mohol splniť to, čo sa od migrantov zvykne očakávať – byť prínosom.

Podobný príbeh poznáme aj z našich končín a ani my nie sme voči migrantom zvlášť otvorení.

Anastasia Kuzminová získala slovenské občianstvo oveľa rýchlejšie než ostatní cudzinci, ktorí musia čakať niekoľko rokov a absolvovať zdĺhavú administratívnu odyseu. Vďaka svojmu talentu sa rýchlo stala našou Nasťou.

Znamená to, že sa postupne ako spoločnosti otvárame? Alebo to znamená, že sme ochotní prijať len tých, ktorí makajú na 120 percent a sú lepší než my sami? Alebo akceptujeme len výnimočných, lebo sami osebe si myslíme, že takí sme?