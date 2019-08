Trpezlivosť. Nenabíjajme Gašparom

Ak sa Tibor Gašpar skutočne vynorí na kandidátke Smeru, bude jasné, že Fico stavia kruhovú hradbu.

5. aug 2019 o 18:24 Zuzana Kepplová

Určite je súčasťou politiky aj istá miera drzosti. Napríklad, keď si poviete, že práve vy ste tu chýbali a ohlásite vstup. Že si to povedal Tibor Gašpar v čase, keď sa deje súd s Kočnerom a meno Bödör sa vyskytuje v spise, chce však ešte čosi iné ako drzosť. Možno vydráždený pud sebazáchovy.

Súvisiaci článok Gašpar nevylúčil vstup do politiky, ak pocíti podporu Čítajte

Bolestivo odchádzal po vražde Kuciaka z čela polície. Páčidlom ho tlačili od Sakovej, kde poradcoval. A teraz vyhodený dverami aj oknom nakúka komínom s bradou Santa Clausa. Vraj má svoj názor a príbeh štvanca, a čo už viac mu v politike treba.

Ak by Gašpar skutočne bojoval o dobré meno, tak by si sadol a čakal na výsledky vyšetrovania vrážd Kuciaka a Kušnírovej. Potrebujeme totiž najprv vedieť, ako to bolo so zbieraním informácií o kritických novinároch a opozičných politikoch z jeho poverenia, ako vypovedal šéf finančného spravodajstva Vorobjev.