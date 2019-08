Poľsko, Maďarsko a Česko už čoskoro ochutnajú ťah dámou

Leyenová volí iné zbrane, no bude tvrdšia ako Juncker.

6. aug 2019 o 11:53 Luboš Palata

Autor je redaktorom českého Deníka

Ženy dosahujú svoje ciele inými prostriedkami ako muži.

Keď v minulých dňoch premiéri Mateusz Morawiecki, Viktor Orbán a Andrej Babiš odchádzali zo stretnutia s novou predsedníčkou Európskej komisie s úsmevmi od ucha k uchu a verejne si pochvaľovali, ako dobre novú šéfku Bruselu vybrali, človek sa musel len pousmiať.

V zdanlivo krehkej nemeckej šľachtičnej je totiž oveľa väčšia tvrdosť a dôslednosť, než na akú boli stredoeurópski politici od jej nestáleho excentrického predchodcu Jeana-Clauda Junckera zvyknutí.

Kým pre Junckera to bol dojazd politickej kariéry, pre Leyenovú je to, naopak, jednoznačný politický vrchol a bude mať veľkú ambíciu zapísať sa do európskych dejín.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Leyenová má byť za čo V4 vďačná. Práve stredoeurópski premiéri zablokovali voľbu Fransa Timmermansa.

A keď sa v polovici júla v Európskom parlamente hlasovalo, či europoslanci dovtedy len nominantku európskych štátov vo funkcii potvrdia, boli to hlasy nielen Orbánovho Fideszu či Babišovho ANO, ale predovšetkým poľského Práva a spravodlivosti, ktoré o zvolení Leyenovej rozhodli.

Opití rožkom

Zvlášť Kaczynského PiS muselo veľa prehryznúť, pretože jeho europoslanci sú v Európskom parlamente takmer v izolácii a bývalú premiérku Beatu Szydlovú opakovane nezvolili na čelo sociálneho výboru parlamentu len ​​niekoľko hodín pred hlasovaním o von der Leyenovej.

V dramatickej koncovke to bola práve viac ako dvadsiatka hlasov PiS, ktoré vychýlili jazýček váh v jej prospech.