Pri farmároch vidíme podobnú mustru, ako pri iniciatíve Za slušné Slovensko

Farmári idú do politiky.

6. aug 2019 o 17:13 Zuzana Kepplová

Keď iniciatíva Za Slušné Slovensko zvolávala ľudí na námestia, dostalo sa im odkazu, že takto sa politika nerobí. Cesta vedie cez politické strany.

Súvisiaci článok Ministerstvo kritizuje vstup farmárov do politiky Čítajte

So vstupom Juraja Šeligu do straníckej politiky sme však počuli varovania. Že to bolo celé nahraté, občania boli oklamaní a Šeliga celý čas slúžil straníckym záujmom.

Inými slovami, ZSS nemalo šancu postupovať podľa želaní vládnych strán. Ale zase ani nevznikli preto, aby vládu pochválili a urobili šťastnou.

Podobnú mustru vidíme aj teraz, keď členovia Iniciatívy poľnohospodárov hlásia stranícke vohľady. Matečnej ministerstvo odkázalo, že aha, celá iniciatíva bola len kariérnou trampolínou Magdoška, Oravca a ďalších predákov.