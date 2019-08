Klimatická kríza je oblasť, kde musíme aktívne chrániť život všetkých.

8. aug 2019 o 20:01 Beata Balogová

Nestrašíme, situácia je naozaj vážna.

Už aj pre nás, ale najmä pre ďalšie generácie. Pre ľudí, čo sa ešte nenarodili.

A aj pre zvieratá, ktoré sa už ani nenarodia, lebo ich druh vyhynul. Nenávratne. Predstavu, že ich raz niekto nanovo stvorí, povedzme, naklonuje z pravekého komára v živici, prenechávame Stevenovi Spielbergovi. Lenže zvečniť tie desiatky tisíc druhov, ktoré ročne vyhynú, nestihne ani Hollywood.

Klimatická kríza je nespochybniteľná oblasť, kde musíme aktívne chrániť život. Všetkých ešte nenarodených a zatiaľ ani len nepočatých detí. Časť z nich bude musieť žiť v podmienkach, v ktorých my sotva vydržíme zopár dní.

A to, či niekomu chýba denná dávka červeného mäsa, oblečenie, ktoré nikdy neoblečie, iba kúpi, tri autá na rodinu, víkendové výlety lietadlom a more pet fliaš, bude len banalitou. A tí, ktorí sa do tej budúcnosti narodia, sa za nás budú hanbiť, že sme sa týchto banalít ťažko vzdávali.

Budú sa hanbiť aj za to, že politici, ktorých sme volili, nevnímali klimatickú krízu ako najväčšiu výzvu. Populisti ju popierali, aby si to uľahčili. Tým žili na účet všetkých nenarodených a nič pre nich neurobili napriek silným rečiam, že chránia život.

Vysmievali sa tým, čo pochopili, že toto nie je ako voliteľný predmet v škole a že popieranie výsledkov vedy nie je príspevok do diskusie. Tak, ako ani reči, že klimatickú zmenu vymysleli nepriatelia, aby sem nasťahovali utečencov a tak obrali národy o identitu.

V tomto nerozhodujeme len o charaktere krajiny, ale o osude niečoho väčšieho, ako sme my sami.

V minulosti o osude Zeme rozhodovala len príroda. Ale dnes sme to najmä my.