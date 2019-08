Fico bude obchádzať Kollára s Kotlebom

Ak obídeme banalitu výroku, tak k predsavzatiu prezidentky, že pri poverení zostaviť vládu bude pre ňu rozhodujúca väčšina v parlamente, nie je augustový Focus vôbec ohľaduplný. Najčerstvejšie preferencie totiž nedávajú väčšinu ani jednej, ani onej strane, a – s malým zveličením – z Borisa Kollára robia najmocnejšieho muža v štáte.

