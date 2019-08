Únii hrozí rozpad zvnútra

O odchode z Únie už nikto nehovorí, ale nič nie je zachránené.

11. aug 2019 o 13:00 Benjamin Cunningham

Na jar roku 2017 to vyzeralo, ako keby v Európe naozaj mohli prasknúť švy. Po zvolení Trumpa a brexitovom referende, keď sa každé hlasovanie posúvalo k extrému, sa na voľby chystali tri stabilné európske demokracie. Pohroma bola zažehnaná – či odložená –, keď v Holandsku zvíťazili centristi, Angela Merkelová si udržala kancelársky post a francúzskym prezidentom sa stal Emmanuel Macron. Túto jeseň to môže vypáliť inak.

“ Pre katastrofálny brexit dnes už nikto ďalší nehovorí o odchode z EÚ. „

V októbri sa budú konať voľby v Poľsku, a predčasné voľby môžeme čakať aj v Taliansku, Španielsku a v Británii. Výsledky zo štyroch zo šiestich najľudnatejších krajín EÚ môžu ešte viac destabilizovať už tak chaotickú európsku politiku.

V prípade Poľska nás zaujíma len to, akým rozdielom vyhrá PiS. Podľa júlového prieskumu má PiS vyššiu podporu ako v minulých voľbách – 47 percent. Stredopravá Občianska platforma je s 26 percentami s odstupom druhá a žiadna iná opozičná strana nemá parlament istý. Pre PiS by to mohlo znamenať nočnú moru liberálov – dvojtretinovú ústavnú väčšinu a možnosť robiť si všetko po svojom.