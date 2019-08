Kremeľ sa už nehanbí

Ruskí demonštranti sa zaslúžia rešpekt.

11. aug 2019 o 14:11 Peter Tkačenko

Pri pozorovaní moskovských protestov (povolených či nepovolených), respektíve spôsobu, akým sa s nimi konfrontujú ruské bezpečnostné zložky sa, samozrejme, musí každému súdnemu človeku zdvíhať žalúdok. A práve záplava záberov vo vysokom rozlíšení najprimitívnejšieho mlátenia civilistov je na celej veci azda najzaujímavejšia.

Nikoho totiž neprekvapí, že si Kremeľ neželá, aby ho pri vládnutí niekto obťažoval, nedajbože, aby si prisvojil časť skutočnej moci. To je napokon bežná politická vlastnosť. Rovnako nás nešokuje, že mocenská pyramída vyvíja aktívnu činnosť, aby zmene pomerov zabránila.

Novinkou však je, s akou bohorovnosťou a rutinérstvom to robí. Ak si pozriete niektoré zo stoviek záberov, na ktorých tažkoodenci s nápisom OMOH na chrbte mlátia civilistu alebo vlečú invalida do antona, je zrejmé, že mlátičky sa nakrúcaním vôbec nenechávajú vyrušovať. To je na tom celom vlastne najstrašidelnejšie.