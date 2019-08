Bude Pellegrini Chruščovom Smeru?

Zámienka na zoskok z tandemu sa nájde.

13. aug 2019 o 17:00 Zuzana Kepplová

Smer možno chcel spoluprácou na protipotratovej legislatíve rozpárať čerstvú dohodu progresívcov s kresťanskými demokratmi. Ukázalo sa však, že sami v otázke interrupcií nie sú oceľovo pevní.

Napokon, aj Smer je pozošívaný z názorových táborov, ktoré v aktuálnom období akéhosi dvojvládia môžu dať o sebe vedieť.

A Pellegrini sa aj ozval, že Smer sa o zmenu legislatívy snažiť nebude.

Čo ešte neznamená, že sa na jeseň nič v tejto veci neudeje. Podmanického tvorivá skupina spolu s národniarmi môže pripraviť niečo, čo bude holé aj oblečené, no po Pellegriniho slovách už tušíme, že to pravdepodobne nezatrasie pôdorysom aktuálnej spoločenskej dohody.

Ešte vždy môže Robert Fico naštartovať motory a vybehnúť pred mikrofóny. Ak by veľmi chcel podržať Podmanického tím a opäť zapoľovať na konzervatívny elektorát.

No keďže poznáme Pellegriniho stanovisko, vznikla by tak trenica a tandem by mohol začať už aj oficiálne drhnúť.