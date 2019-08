Fico s Pellegrinim vytiera podlahu

Nájde Pellegrini hrdosť? A hľadá ju?

14. aug 2019 o 17:18 Peter Tkačenko

Ohlásením založenia strany Tomáša Druckera sa dostávame do poslednej zákruty zahrievacieho kola predvolebnej kampane. Pred ostrým štartom nás však čaká politický draft a krátke prestupové obdobie.

Perličkou tejto sezóny je, že najzaujímavejšou postavou na prestupovom trhu je rovno premiér Peter Pellegrini.

Za normálnych okolností by bola predstava transferu úradujúceho predsedu vlády ku konkurencii úplne absurdná. Lenže to, akým spôsobom sa k Petrovi Pellegrinimu správa jeho bezprostredné okolie, tento typ úvah do istej miery legitimizuje.

Totiž, vždy, keď sa premiér zatvári, že má na niečo iný názor ako Robert Fico, dočká sa verejného kopanca.

Keď povedal, že predseda eurovýboru by sa mal správať ako, no, predseda eurovýboru, Fico mu odkázal, že expresívnejší slovník je v poriadku. Keď Pellegrini formuloval výhrady voči Tiborovi Gašparovi na kandidátke Smeru, Gašpar mu na faceboooku poslal dúhovú vlajku a poslal ho do Progresívneho Slovenska.