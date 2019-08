Silový zásah si Čína nemôže dovoliť

Autor je profesorom štátnej správy na McKennovej univerzite v Kalifornii a predsedom Katedry americko-čínskych vzťahov v knižnici amerického Kongresu.

Kríza v Hongkongu speje k ničivému vyvrcholeniu. Vzhľadom na to, že čínska vláda používa slovník, ktorý nám pripomína masaker na Námestí nebeského pokoja z júna 1989, môžu byť vo veľkom nebezpečenstve nielen hongkonskí prodemokratickí demonštranti, ale aj samotná demokracia.

Hongkong už dva mesiace paralyzujú demonštrácie. Pôvodne ich vyvolal návrh zákona o extradícii, ktorý by umožnil vydávanie podozrivých do pevninskej Číny, no medzitým sa rozvinuli do širšieho volania za ochranu – respektíve obnovenie – demokracie na tomto poloautonómnom území prostredníctvom zodpovednosti štátu a najmä polície.

Zlé znamenia

Nepokoje pokračujú a čínskej vláde dochádza trpezlivosť, o čom svedčia čoraz zlovestnejšie znamenia. Posádka Ľudovej oslobodeneckej armády v Hongkongu je podľa veliteľa „odhodlaná chrániť hongkonskú štátnu suverenitu, bezpečnosť, stabilitu a prosperitu“. Aby nikto nezostal na pochybách, spolu s týmto vyhlásením bolo zverejnené a video s príslušníkmi čínskej armády v akcii.

Hovorca čínskeho štátneho úradu pre záležitosti Hongkongu a Macaa tieto pocity ešte prehĺbil, keď demonštrantov, ktorých označil za zločincov, varoval, aby si „nezamieňali zdržanlivosť so slabosťou“. Vzápätí opäť zopakoval „pevné odhodlanie“ vlády „chrániť prosperitu a stabilitu Hongkongu“.

Vzápätí sa veci chopil sám riaditeľ úradu Čang Siao-ming, keď vyhlásil, že čínska vláda „má k dispozícii vhodné metódy a dostatočne silné prostriedky na utíšenie akýchkoľvek nepokojov“.

Tieto slová zazneli len dva mesiace potom, čo čínsky minister obrany podotkol, že stabilita Číny od zásahu na Námestí nebeského pokoja je dôkazom, že vtedajšie rozhodnutie vlády bolo správne.