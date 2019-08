Ako sa politikov lepšie pýtať na drogy

Štatistiky Colorada nám ukazujú, čo sa stane po legalizácii marihuany.

18. aug 2019 o 14:18 Benjamin Cunningham

Vo väčšine Európy ťažko nájdete kohosi pod štyridsať rokov, kto marihuanu nikdy neskúsil. A pred bránami nočných podnikov v Prahe či v Brne sotva nájdete kohosi, kto ju nemal v sobotný večer.

No slovenská politická scéna akoby nasadla do stroja času, tak sa to aspoň zdá z diskusie okolo priznania Michala Trubana, že užíval drogy – nie teraz – v minulosti.

Ako sa dalo čakať, body získavali známe firmy, ktoré sa náhlili Trubana odsúdiť. Ostatní sa hádali, či ospravedlnenie prišlo včas, alebo nie.

Dokonca aj umiernení Trubanovi kritici využili príležitosť, aby obhajovali logicky neobhájiteľné názory na marihuanu.

Napríklad líder KDH Alojz Hlina žiadal v prípade marihuany "pomoc obetiam a prísny trest pre páchateľov" – aj keď vôbec nie je jasné, kto je kto.

V USA prešli zákony týkajúce sa "trávy" obrovskými zmenami za pomerne krátky čas – a preto nám ponúkajú dobrú štúdiu obdobia pred a po. Marihuana je legálna na medicínske účely v 36 štátoch a na rekreačné účely v 11 štátoch.