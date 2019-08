Kočner sa neštítil fašistov, ale to ani Fico nie

Marian Kočner si pre seba vysníval prekrásny nový svet.

19. aug 2019 o 7:00 Beata Balogová

Mafián Marian Kočner len zopár týždňov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej namaľoval pre svoju manažérku pre pokleslé vzťahy s politikmi nový svet. Mali v ňom miesto fašisti, únoscovia, klamári, plagiátori, sudcovia s trhlinami na talári, konšpirátori, oligarchovia, opilci, maznáci a politické vraky.

V tomto pre Kočnera „prekrásnom novom svete“ by vládol Robert Fico a Kočner by dohliadal zo šedej zóny na to, aby to bolo dostatočne dlho.

Chvastal sa Alene Zsuzsovej, že mal krízový plán pre Fica pre prípad, že po masívnych protestoch Béla Bugár so svojím Mostom odídu z vlády.

Fico by vládol s ministerstvami nakŕmeným Andrejom Dankom a s podporou fašistov. Tých však Smer postupne legitimizuje aj mimo Kočnerovho sna.