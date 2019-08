Nadávať na Fica nie je výučný list (píše Marek Maďarič)

Výmena vlády je zrelá, ale nie istá.

19. aug 2019 o 9:22 Marek Maďarič

Autor je nezaradený poslanec parlamentu a bývalý minister kultúry SR.

Málokedy bola výmena vládnej koalície taká zrelá ako dnes. O tom niet pochýb. Dôvodov sa nahromadilo veľa. Od skompromitovania jednotlivých politikov až po odbornú opotrebovanosť či slabosť celých strán a ich nominantov.

Opozícia a médiá hlavného prúdu však prezentujú ako hlavný dôvod na zmenu to, že súčasná koalícia je katastrofou a zlom, ktoré treba odmietnuť vo všetkých podobách či klonoch.

Vypätý boj so zlom

Ide tu o nie nové, manicheistické, dualistické videnie politiky ako nezmieriteľného boja síl dobra so silami zla.

V takomto videní sveta si už dlho hovie tzv. stará opozícia. No zdá sa, že ešte viac si ho osvojila nová opozícia, ktorá politikov delí na dve hodnotové kategórie – na starých a nových, čiže na zlých, ktorých treba vymeniť, a na nových, a priori dobrých.

Pre opozičných politikov je to pohodlná a do istej miery užitočná pozícia, ktorá im umožňuje plošnú kritiku a javia sa pritom ešte aj ako morálne nadradení. Navyše to dáva dostatočný tmel stranám, ktoré by inak len ťažko mohli z ideového hľadiska spolupracovať.