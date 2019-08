Na tému klímy počúvame a reagujeme

Európska únia bojuje proti klimatickým zmenám prostredníctvom udržateľného financovania.

19. aug 2019 o 11:07 Valdis Dombrovskis

Autor je podpredsedom Európskej komisie

Tento rok sa milióny mladých ľudí na celom svete pripojili k medzinárodnému hnutiu boja proti klimatickým zmenám. Požadovali skutky namiesto prázdnych rečí a demonštrovali s cieľom dosiahnuť záchranu našej planéty skôr, než bude neskoro.

Zmena klímy bola tiež kľúčovou témou tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu.

Mladšia generácia správne poukazuje na to, že nenapredujeme tak, ako by sme mali, hoci Európska únia je pevne odhodlaná dosiahnuť svoje ciele v oblasti klímy.

Urobili sme o krok viac. Európska komisia nedávno navrhla, aby sa do roku 2050 prešlo na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom Európa by bola prvým veľkým svetovým hospodárstvom, ktoré tak učiní.

Nebude to hneď a nebude to lacné

Ľahko sa to povie, ale nikto by nemal podceňovať dôsledky a rozsah takejto transformácie. Vyžaduje si to rozsiahlu reštrukturalizáciu a priemyselné zmeny vo všetkých krajinách EÚ, ich spoločnostiach a hospodárstvach.

Tieto zmeny nie je možné zrealizovať zo dňa na deň a nebudú lacné.

Znižovanie emisií si bude vyžadovať rozsiahle investície vo všetkých sektoroch. Mali by sme podporovať rozvoj technológií s nízkymi a nulovými emisiami CO2, ako sú napríklad elektromobilita, solárna a veterná energia.

“ Ako zabezpečiť, aby sporiaci účet vašich detí fungoval pre dobro našej planéty? „

Ďalším príkladom je zvyšovanie energetickej efektívnosti v oblasti bývania. Budovy sú najväčším spotrebiteľom energie v EÚ, ale približne 35 percent z nich má viac ako päťdesiat rokov a takmer 75 percent budov je energeticky nehospodárnych. Nie je to však len problém bývania.

Priemysel EÚ už teraz musí plniť záväzné environmentálne ciele, ako sú emisné limity pre vozidlá, podiel obnoviteľných zdrojov energie a energetická efektívnosť.

Inými slovami, potrebujeme významné investície. Ale na to, aby Európa dosiahla svoje ciele vyplývajúce z Parížskej dohody o zmene klímy a klimatickú neutralitu, bude treba urobiť ešte viac. Počas nasledujúcich desaťročí potrebujeme každoročne investovať dodatočne 175 až 290 miliárd eur.

Zelené pravidlá

Aby sme to pokryli, využijeme aspoň 25 percent výdavkov EÚ na podporu opatrení v oblasti klímy z ďalšieho sedemročného rozpočtu, ktorý sa začne čerpať v roku 2021.

Ani to však nebude stačiť: musíme sa spoliehať na súkromný sektor, ktorý by pomohol prilákať kapitál na hospodárske činnosti zmierňujúce zmenu klímy vrátane cezhraničných ekologických investícií.

V EÚ vítame banky, správcov aktív, inštitucionálnych investorov, korporácie a kapitálové trhy s cieľom podporiť a lepšie využívať udržateľné financie.

Odráža to jasný dopyt verejnosti po investíciách šetrných k životnému prostrediu; pre mnohých ľudí je neprijateľné investovať do spoločností, ktoré znečisťujú životné prostredie alebo neposkytujú svojim pracovníkom spravodlivú mzdu.

Ale ako zabezpečiť, aby sporiaci účet vašich detí fungoval pre dobro našej planéty?

V prvom rade si musíme správne definovať, čo znamená „ekologický“. Vytvorením celoeurópskeho „jazyka“ pre udržateľné financie budú môcť spotrebitelia a investori ľahšie identifikovať činnosti, ktoré sú udržateľné z hľadiska životného prostredia.

EÚ nedávno schválila dva zákony, ktoré by mali motivovať ľudí, aby investovali do ekologických finančných produktov. Vďaka prísnejším pravidlám zverejňovania faktorov udržateľnosti konečným investorom sa ľudia budú môcť pri investovaní do finančného produktu ľahšie informovane rozhodnúť.

Dve nové kategórie referenčných hodnôt EÚ pre oblasť klímy – dobrovoľné označenia – poskytnú viac informácií o uhlíkovej stope investičného portfólia: jedna je určená pre klimatické zmeny a ďalšia umožní budovanie portfólia v súlade s teplotnými cieľmi Parížskej dohody.

Naša stratégia udržateľného financovania zahŕňa vytvorenie normy EÚ pre zelené dlhopisy, zvýšenie transparentnosti pre spoločnosti týkajúcej sa podávania správ o záležitostiach súvisiacich s klímou a rozšírenie používania environmentálnej značky EÚ na finančné produkty.

Musíme postupovať rýchlo. Ako uviedla aktivistka v oblasti boja proti klimatickým zmenám Greta Thunbergová: „Jednoducho nemáme dostatok času čakať.“