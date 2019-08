Muž, ktorý rozstrieľal majdan, teraz zatýka v Moskve

Autorka je redaktorka českého Denníka N

Oči blízko pri sebe, špicatý nos a malé ústa, ktoré vydávajú prekvapivý rev.

Je zvláštne, že dokážu vypustiť toľko urážok, vulgarizmov a vyhrážok. Asi to bude skúsenosťami, ktoré plukovník Kusiuk rokmi v rôznych uniformách získal.

Disciplína musí byť

Jedna siaha do 8. apríla 2010, keď bola v Kyjeve výstava Volynský masaker – poľské a židovské obete banderovcov, ozbrojenej zložky ukrajinských nacionalistov.

Organizovala ju ruskojazyčná Ukrajina, teda ľudia, ktorí si myslia asi to isté, čo zastáva ruský prezident Vladimir Putin: Ukrajina je odnožou Ruska, Ukrajinci slepou vývojovou vetvou, ktorá by sa mala vrátiť k ruštine ako kultúrnemu jazyku a prestať džavotať tým smiešnym nárečím, ktorému hovoria ukrajinčina.

Kontroverzná téma výstavy vyvolala bitky a násilnosti. Zasahujúcim policajtom velil agilný plukovník s fúzmi. Sergej Kusiuk dal zadržať 14 ľudí vrátane veterána Veľkej vlasteneckej vojny.

Všetci protestovali proti jednostrannému výkladu histórie, ktorý velebil ZSSR ako jediného osloboditeľa ukrajinského ľudu. Dostali za to peknú nakladačku.

Bola by to zabudnutá epizóda, keby nenasledovalo to, čo vošlo do ukrajinských dejín ako majdan.

Ikona tvrdých zásahov

Ak majú demonštrácie za slobodné voľby v Moskve nových hrdinov spomedzi aktivistov, svojich má aj opačná strana.

Jeho fotografie sú azda pri všetkých príspevkoch o protestoch v Moskve. Akoby bol tento tučný fúzač všade, kde je objektívfotoaparátu. Má na sebe uniformu špeciálnych jednotiek OMON a na ramenách plukovnícke výložky.

Prvýkrát som zbadala jeho tvár v novinách 12. júna 2017. V Moskve boli protesty, ktoré na strane aktivistov viedol ruský opozičný predák Alexej Navaľnyj.

Ozbrojencom velil muž s očami blízko pri sebe. Pomocou vysielačky a silného hlasu rozdával príkazy podriadeným, ako čo najefektívnejšie rozprášiť zbiehajúcu sa mládež.