Od tajomníčky na spravodlivosti sa sotvakto mohol v Threeme objaviť.

23. aug 2019 o 20:23 Peter Schutz

Od štátnej tajomníčky na spravodlivosti sa sotvakto príznačnejší mohol v Threeme objaviť. Spravodlivosť je MK najbližší rezort, minister má na „vybavovačky“ vlastných ľudí, tak kto iný než Jankovská by mal spravovať rezort s ohľadom na záujmy MK?

Kto sa nazdáva, že v nových pomeroch by už Jankovská nemala mať krytie, azda ho vyvedie z omylu to, že Smer nemá ani pomyslenie na jej odvolanie. Keďže, veru, museli by hneď degradovať aj pol predsedníctva strany.

Prezumpcia neviny – hovoria - nepočuli ste? Akoby nešlo o to, že ak má konverzácia MK súvislosť s realitou – čo zatiaľ nevieme - tak na svojom mieste nesmie zostať ani sekundu.

Kuciak je grandiózny škandál s natoľko „hlbokonosnou“ optikou až do útrob systému, že ani požiadavkami demisie všetkých volených či nevolených zástupcov štátu, ktorí sa v Threeme vyskytli, by sa nepreháňalo.

Gábor Gál, funkčne prvý nadriadený, sa tiež drží názoru, „nechať vyšetrovanie v kompetencii orgánov činných(....)“. Akoby tu šlo o trestnú zodpovednosť. Nie, ide o ochranu základných funkcií štátu.