Kto sa s Kočnerom nestretával? Zn.: Bude to rýchlejšie (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Horel Sibír a po facebooku sa šírila správa, že svet to nezaujíma. Aj napriek tomu, že svet ponúkol pomoc, len prezident Putin ju odmietol.

Iný prezident Donald Trump povedal, že by kúpil Grónsko. Keď to Dánsko odmietlo, povedal, že to neprekáža, veď o to nejde, a následne zrušil návštevu Dánska. Lebo o to naozaj nejde.

No a ešte iný prezident Jair Bolsonaro povedal, že za to, že horí polovica Brazílie, môžu mimovládky.

Žrebovalo sa, komu bude 17. novembra patriť námestie, vyhrala SaS.

Kauza národný stožiar

Igor Matovič sa so svojimi rečami o tom, kto platí protesty a čo tým sleduje, dopracoval až na rešpektovaný geopolitický portál Zem a Vek. Aj tak ho však podozrievali, že ešte nepovedal celú pravdu.

No a okrem toho sa rozhorela aj diskusia o národnom stožiari.



Alojz Hlina totiž zverejnil fotografie, podľa ktorých to vyzeralo, že ho nevedia ani poriadne natrieť. To sa, pochopiteľne, dotklo Andreja Danka, a tak jeho kancelária reagovala, že ide o konštrukčný unikát na vysokej technickej úrovni a toto je citát.

A dotklo sa to aj istého Lukáša Machalu, ktorý prešiel rovno k pointe a povedal, že Alojz Hlina je aj tak len poskok dúhových teplofukov a slušno žaluďov a toto je tiež citát.

No a minister obrany prišiel na pietnu spomienku na SNP v Skýcove v kraťasoch.



A to ešte stále nebolo všetko o úrovni SNS.

Kauza august 1968

Opäť totiž prišlo aj výročie invázie spriatelených vojsk do Československa a Andrej Danko túto príležitosť využil na to, aby dal pomerne nezrozumiteľné vyjadrenie, z ktorého bolo jasné iba to, že doň nejako zamontoval aj Američanov.