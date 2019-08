Slová prezidenta majú následky aj na twitteri.

25. aug 2019 o 16:27 Matúš Krčmárik

Hovor mierne a nos so sebou veľkú palicou, hovorieval americký prezident Theodore Roosevelt. V zahraničnej politike podľa neho treba konať tak, aby ste slovami nikoho neodradili, ale zároveň partneri pri rokovaniach musia vedieť, že svoje slová máte čím podporiť.

Hovor veľa, na inom nezáleží, dalo by sa zhrnúť počínanie súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zistil, že ak bude zahlcovať svoj twitter pravidelnými príspevkami, bude mať aj zaručený prístup do médií. A to v súčasnej dobe postačí na znovuzvolenie, dúfa.

Zhrňme si len dianie posledných dní.