Macronov šach s Trumpom

Kľúčové z Biarritzu je zmenšenie priepasti v iránskej otázke medzi USA a EÚ.

26. aug 2019 o 18:23 Peter Schutz

Dalo by sa pokračovať vo včerajšom tóne, trebárs údajným citátom Trumpa. "Prišiel som na to. Prečo na hurikány nezhodíme jadrovú bombu? Začínajú sa formovať pri afrického pobrežia, len čo sa začne jeden presúvať cez Atlantik, zhodíme bombu do jeho stredu a a rozbijeme ho."

Výrok (návrh riešenia) Trump zaprel ako "fake news", ale – veru – aj správy "falošných a nechutných médií", že "vzťahy medzi USA a ostatnými šiestimi krajinami sú veľmi napäté", boli uňho najskôr "fejkom".

Summit G7 v Biarritzi pritom padol do obdobia najrozhádanejšieho Západu po druhej svetovej vojne, keď nezhôd medzi USA a Európou je určite viac ako zhôd.

Trumpov sumár zo záverečného brífingu, že "stretnutie bolo náramne úspešné, zavládla tu obrovská jednota", je takto akurát obrovsky vzdialený realite. Obrovská – aby sme zostali pri (Trumpom milovaných) superlatívoch – však bola aj snaha a prepracovaná "logistika" Macrona využiť schôdzku na čo najviac názorového zblíženia.

Zdá sa, že uspel.